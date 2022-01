Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une première réponse va tomber pour Haaland !

Publié le 17 janvier 2022 à 13h30 par Th.B.

Alors que le PSG en pince pour Erling Braut Haaland dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, une décision finale du joueur sur son aventure au Borussia Dortmund devrait être prise avant la fin de la semaine…

Erling Braut Haaland pourrait bien vivre ses dernières semaines au Borussia Dortmund. La cause ? Une clause libératoire fixée à 75M€ sera effective à compter du 31 mai. D’ici-là, Haaland devrait voir les plus grands clubs d’Europe venir toquer à sa porte, dont le PSG. Le10sport.com vous a révélé le 25 août dernier que la priorité de Leonardo et de la direction sportive du PSG n’est autre qu’Erling Braut Haaland pour succéder à Kylian Mbappé en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Cependant, le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City semblent bien décidés à contrecarrer les plans du PSG. Et le feuilleton Haaland pourrait bien franchir un cap dans les prochains jours.

Haaland révèle des pressions de Dortmund, un proche annonce la couleur !

Le Borussia Dortmund semble avoir enclenché la machine concernant l’avenir d’Erling Braut Haaland. Comme le principal intéressé l’a confié au micro de Jan Aage Fjørtoft vendredi soir après la large victoire du BvB face à Fribourg (5-1), le club de la Ruhr en a marre d’être dans le flou concernant l’avenir d’Haaland. « Le Borussia Dortmund me pousse à prendre une décision sur certaines choses. Mais je veux juste jouer au football. Cela veut probablement dire que je vais bientôt devoir mettre les choses en route. Je n'ai jamais parlé auparavant pour respecter le club ». Et d’après le journaliste qui est un proche de la famille Haaland, la tendance est plus que claire concernant le prochain challenge de l’international norvégien. « Son père et lui ont toujours choisi le bon endroit pour sa carrière. Il arrive à un moment où il veut gagner des titres. Il veut une équipe capable de remporter la Ligue des champions ». Voici le message que Jan Aage Fjørtoft a fait passer à l’occasion d’un entretien accordé au Canal Football Club.

Une deadline est fixée à dimanche pour Haaland !