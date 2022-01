Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un favori se dégage dans le feuilleton Haaland ?

Publié le 17 janvier 2022 à 11h45 par T.M.

Alors que la bataille s’annonce rude pour Erling Braut Haaland, le FC Barcelone croirait visiblement en ses chances pour le buteur du Borussia Dortmund.

Si Erling Braut Haaland continue de faire le bonheur du Borussia Dortmund, cela pourrait toutefois ne pas durer. En effet, à l’été, le Norvégien disposera d’une clause libératoire de 75M€ et forcément, cela intéresse du monde. Comme le10sport.com vous l’a révélé, le PSG pense à Haaland pour l’après Mbappé, mais attention toutefois à Manchester City, au Real Madrid, mais aussi au FC Barcelone. Pouvant compter sur le bonne relation entre Joan Laporta et Mino Raiola, le Barça semble y croire plus jamais pour recruter Haaland.

Direction Barcelone ?