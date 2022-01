Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola met le feu au dossier Haaland !

Publié le 17 janvier 2022 à 13h15 par Th.B.

Bien que le PSG soit sur les rangs pour accueillir Erling Braut Haaland, il faudrait compter sur Manchester City et la détermination de Pep Guardiola dans la dernière ligne droite de cette opération.

Le PSG songe à Erling Braut Haaland pour la succession de Kylian Mbappé dont le contrat actuel expirera en juin prochain. C’est en effet ce que le10sport.com vous révélait en exclusivité le 25 août dernier. Néanmoins, beaucoup de choses se sont produites depuis. Et bien que le FC Barcelone et le Real Madrid sembleraient avoir la préférence de l’attaquant du Borussia Dortmund dont la clause libératoire de 75M€ sera effective le 31 mai prochain, le Manchester City de Pep Guardiola n’aurait pas encore dit son dernier mot.

City préparerait 300M€ pour Haaland !