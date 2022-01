Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une terrible nouvelle pour Haaland !

Publié le 17 janvier 2022 à 12h45 par Th.B.

Le FC Barcelone et le Real Madrid pourraient jouer un sale tour au PSG dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland bien que l’attaquant du Borussia Dortmund ne semble pas encore avoir définitivement tranché.

Et si le successeur de Kylian Mbappé se nommait Erling Braut Haaland ? Sous contrat jusqu’en juin prochain au PSG, Mbappé pourrait obliger Leonardo et la direction sportive parisienne à lui dénicher un successeur sur le marché des transferts. Cependant, pour ce qui est de la piste Haaland révélée par le10sport.com en août dernier, le PSG semblerait partir de loin. Et même trop loin…

Haaland n’aurait pas encore tranché, mais…