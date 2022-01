Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine destination de Layvin Kurzawa déjà connue ?

Publié le 17 janvier 2022 à 11h30 par G.d.S.S.

Clairement indésirable cette saison au PSG où il n’entre pas du tout dans les plans de Mauricio Pochettino, Layvin Kurzawa se retrouve plus que jamais poussé vers la sortie. Et une destination revient avec insistance pour l’avenir du latéral gauche tricolore : la Premier League.

Alors que le PSG se retrouve dans l’obligation de vendre pour renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale, Leonardo se serait vu fixer en interne un objectif de 100M€ de ventes pour cet hiver et le prochain mercato estival. De nombreux éléments sont donc annoncés sur le départ à cet effet, et après avoir bouclé le prêt de Rafinha à la Real Sociedad, le PSG entend désormais trouver un point de chute à Sergio Rico, Abdou Diallo, Mauro Icardi, Colin Dagba ou encore Layvin Kurzawa. Et les informations se multiplient ces dernières heures au sujet du latéral gauche français de 29 ans, dont le contrat court jusqu'en juin 2024 mais qui ne compte qu'une seule apparition en équipe première depuis le début de la saison au PSG (lors du Trophée des Champions contre le LOSC, en août dernier).

Chelsea, Manchester City… Un avenir en Angleterre pour Kurzawa ?

RMC Sport a annoncé dimanche que Chelsea n’aurait pas oublié le profil de Layvin Kurzawa et envisagerait toujours d’attirer le joueur du PSG cet hiver dans sa quête d’un nouveau latéral gauche. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Emerson souhaite pourtant pouvoir mettre un terme à son prêt avec l’OL pour retourner à Chelsea, mais les Gones font pour le moment preuve de fermeté dans ce dossier, ce qui incite donc Thomas Tuchel à se tourner vers Kurzawa. Par ailleurs, RTL a révélé ces dernières heures que le profil du l’ancien Monégasque aurait également été proposé à Manchester City en tant que doublure par son entourage, mais Pep Guardiola n’a pas encore donné sa réponse à ce sujet. Quoi qu’il en soit, la Premier League semble déjà faire office de point de chute probable pour le joueur du PSG en cas de départ cet hiver.

« Il y a des intérêts… »