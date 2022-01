Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - OL : Emerson tenté par un retour à Chelsea…

Publié le 17 janvier 2022 à 10h40 par Alexis Bernard mis à jour le 17 janvier 2022 à 10h52

Après la blessure de Chilwell, Chelsea tente de rapatrier Emerson. Si l’OL s’oppose à cette opération, le défenseur italien aimerait de son côté revenir chez les Blues.