Mercato - Barcelone : Pour cette priorité hivernale, Laporta est fixé !

Publié le 17 janvier 2022 à 10h30 par Th.B.

Alors que Joan Laporta aimerait témoigner de l’arrivée d’Alvaro Morata avant la clôture du mercato hivernal, le président du FC Barcelone serait contraint de boucler deux gros dossiers délicats en amont…

Depuis quelque temps désormais, le nom d’Alvaro Morata est lié au FC Barcelone. En effet, alors qu’il est prêté à la Juventus par l’Atletico de Madrid, l’attaquant formé au Real Madrid, rival historique du Barça , fait couler beaucoup d’encre dans la presse ibérique. Néanmoins, les difficultés financières du FC Barcelone semblent être un sérieux frein au bon déroulé de cette opération qui, pour se concrétiser, devrait pousser le FC Barcelone à remplir deux conditions distinctes en amont.

Un départ de Dembélé et une prolongation de Roberto pour boucler le dossier Morata ?