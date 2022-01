Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en mauvaise posture face à Guardiola dans le dossier Haaland ?

Publié le 17 janvier 2022 à 12h15 par P.L.

Si Kylian Mbappé venait à partir en fin de saison, Erling Haaland serait envisagé par le PSG pour le remplacer. Cependant, le club de la capitale doit faire face à la concurrence de nombreux clubs sur le dossier. Et Manchester City disposerait d'un avantage considérable sur plusieurs prétendants du Norvégien.

Face à la possibilité que Kylian Mbappé parte à l’issue de la saison, lui qui disposerait déjà d’un accord moral avec le Real Madrid comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, le PSG songerait à un remplaçant pour son numéro 7. Ainsi, le10sport.com vous annonçait également dès l’été dernier qu’Erling Haaland était l’une des priorités de Leonardo en cas de départ de Kylian Mbappé. Cependant, le club de la capitale va devoir faire face à une énorme concurrence dans le dossier puisque des équipes comme Manchester City, le FC Barcelone et le Real Madrid suivraient de près l’évolution de la situation du Norvégien au Borussia Dortmund. D’ailleurs, la formation de Premier League serait en bien meilleure posture que les autres dans le dossier.

Manchester City part avec un avantage grâce à sa puissance économique