Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grosse révélation sur le feuilleton Dembélé !

Publié le 17 janvier 2022 à 13h00 par Th.B.

Bien qu’il soit annoncé que sa préférence porterait sur un challenge en Premier League après son potentiel départ du FC Barcelone, Ousmane Dembélé n’aurait pour le moment pas trouvé d’accord avec un club anglais.

Au FC Barcelone, les dirigeants s’impatientent en ce qui concerne l’opération Ousmane Dembélé. Et ce n’est pas Mateu Alemany qui dira le contraire puisque le directeur exécutif a récemment fait savoir que cette situation doit être résolue rapidement. D’après Mundo Deportivo , le président Joan Laporta et le comite de direction du FC Barcelone auraient en ce sens donné 48 heures à Dembélé et son agent Moussa Sissoko pour faire part de leur réponse définitive concernant la prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain.

Pas d’accord entre Dembélé et un club de Premier League !