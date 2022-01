Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre pour l’avenir de Lionel Messi ? La réponse !

Publié le 17 janvier 2022 à 15h45 par T.M.

Que ce soit pour Lionel Messi ou sa famille, l’adaptation à la vie parisienne n’est pas forcément la plus simple. Pour autant, ce n’est pas pour cela que l’Argentin devrait quitter le PSG.

Après 21 ans, Lionel Messi a dû quitter le FC Barcelone. Pour des raisons économiques, le club catalan n’a pas pu prolonger l’Argentin, qui s’est ensuite engagé au PSG. Le septuple Ballon d’Or a ainsi signé un contrat de deux ans, avec une troisième année en option. Toutefois, pour le moment, l’aventure parisienne de Messi n’est pas la meilleure d’un point de vue sportif. Il faut dire également que l’adaptation serait compliquée pour sa famille. Selon les derniers échos en provenance d’Espagne, Antonella Roccuzzo ne serait pas la plus heureuse à Paris, regretterait sa vie à Barcelone.

Un départ au programme ?