Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino a un plan pour retrouver le meilleur Messi !

Publié le 15 janvier 2022 à 18h15 par A.C.

Touché par le Covid-19, Lionel Messi n’a toujours pas joué pour le Paris Saint-Germain en cette nouvelle année 2022.

Le Paris Saint-Germain a récemment été frappé par une grosse vague Covid-19 ! Plusieurs joueurs ont en effet été testés positifs, avec notamment Gianluigi Donnarumma, Thilo Kehrer, Angel Di Maria et Lionel Messi. Ce dernier a raté les deux dernières rencontres du PSG et ne sera pas disponible ce samedi, pour la réception du Stade Brestois à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Il pourrait toutefois bientôt être de retour, puisqu’il a tenu à rassurer le PSG et ses supporters sur les réseaux sociaux. « Je veux vous dire que je prends plus de temps que je le pensais pour être bien, mais j’ai quasiment récupéré et j’ai énormément envie de revenir sur les terrains. Je vais revenir à l’entraînement pour être à 100% » a expliqué Messi, via son compte Instagram . Le temps presse, puisque les grands rendez-vous européens arrivent à grands pas...

Pochettino ne veut absolument pas presser Messi