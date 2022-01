Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette terrible sortie sur la situation de Sergio Ramos !

Publié le 13 janvier 2022 à 23h45 par T.M.

Depuis son arrivée au PSG, Sergio Ramos a très peu joué à cause de blessures. Une situation qui n’aurait pas forcément été simple à gérer pour l’Espagnol.

Durant le dernier mercato estival, le PSG a a sauté sur l’occasion pour récupérer Sergio Ramos. L’Espagnol s’était en effet retrouvé libre, n’ayant pas trouvé d’accord avec le Real Madrid pour une prolongation. Un renfort d’expérience pour Mauricio Pochettino, qui aurait toutefois dû attendre de très longues semaines avant de l’utiliser. En effet, Ramos a été miné par des pépins physiques qui ont longuement retardé ses débuts. Et si cela allait mieux dernièrement pour le défenseur central, ce n’est pas pour autant qu’il joue avec le PSG.

« Il se sent inutile, perd confiance et glisse inévitablement dans une forme de déprime »