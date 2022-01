Foot - PSG

PSG : Neymar annonce clairement la couleur pour son grand retour !

Publié le 13 janvier 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

Touché à la cheville, Neymar poursuit sa rééducation et semble très optimiste pour son retour à la compétition ainsi que pour l'année 2022.

Depuis le 28 novembre, le PSG est privé de Neymar. En effet, lors de la victoire contre l'ASSE (3-1), le Brésilien a été touché à la cheville. Victime d’une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires, le numéro 10 parisien a rapidement été fixée sur son absence qui devrait être comprise entre 6 et 8 semaines. Et en ce début d'année 2022, Neymar serait très optimiste pour son retour à la compétition. Mauricio Pochettino affichait d'ailleurs récemment sa sérénité quant à la situation de Neymar. « Il y a eu la date pour son retour que l’on a défini avant son départ en vacances. Il continue sa récupération. Il est dans les temps pour sa récupération », assurait l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

«De bons sentiments pour l’année 2022. Concentration, force, foi»