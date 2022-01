Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino est interpellé pour Donnarumma !

Publié le 13 janvier 2022 à 3h15 par Arthur Montagne

Alors que Mauricio Pochettino refuse de trancher entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, Simone Rovera estime que le portier italien doit être titulaire.

En recrutant Gianluigi Donnarumma, le PSG a offert un casse-tête à Mauricio Pochettino puisque Keylor Navas sortait de deux magnifiques saisons avec le club de la capitale. Avec deux gardiens de très haut niveau, le technicien argentin a choisi l'alternance, mais pour le journaliste Simone Rovera, c'est le meilleur joueur du dernier Euro qui doit jouer.

«Pour moi, l’avenir et le présent du PSG c’est Donnarumma»