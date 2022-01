Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Menes interpelle Pochettino pour Sergio Ramos !

Publié le 11 janvier 2022 à 4h15 par A.M.

Alors que Sergio Ramos est resté sur le banc de touche à Lyon dimanche soir (1-1), Pierre Ménès s'étonne de la situation avec le défenseur espagnol.

Peu utilisé durant la première partie de saison à cause de pépins physiques réguliers, Sergio Ramos était à disposition de Mauricio Pochettino pour le déplacement à Lyon dimanche soir. Et pourtant, le technicien argentin a laissé l'ancien joueur du Real Madrid sur le banc de touche. Une situation que Pierre Ménès a du mal comprendre et il n'hésite pas à pointer du doigt l'entraineur du PSG.

«Comment se fait-il qu’on n’ait pas vu Ramos ?»