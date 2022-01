Foot - PSG

PSG - Malaise : La plus grosse erreur de Pochettino est révélée !

Publié le 12 janvier 2022 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur les débuts de saison du PSG, Jérôme Rothen pointe du doigt la gestion de Mauricio Pochettino avec les jeunes joueurs.

Contre l'OL, Mauricio Pochettino a fait entrer Edouard Michut et Xavi Simons qui ont bénéficié de leur temps de jeu le plus important en Ligue 1. Les deux jeunes milieux de terrain se sont d'ailleurs particulièrement distingués, ce qui donne des regrets à Jérôme Rothen qui estime que Mauricio Pochettino aurait mieux fait de s'appuyer plus tôt sur les jeunes du PSG.

«Arrête avec ton milieu de terrain Paredes, Verratti, Herrera»