PSG - Malaise : Excellente nouvelle pour le retour de Neymar !

Publié le 12 janvier 2022 à 20h45 par T.M.

Eloigné des terrains depuis plusieurs semaines maintenant à cause d’une blessure à la cheville, Neymar pourrait toutefois faire son retour au meilleur moment pour le PSG.

Le 28 novembre dernier, le PSG s’imposait à Saint-Etienne (1-3), mais perdait gros en parallèle. En effet, lors de cette rencontre, Neymar avait été sévèrement touché à la cheville, de quoi l’obliger à sortir sur civière. Le verdict est ensuite tombé, le Brésilien devait rester éloigné des terrains pendant 6 à 8 semaines. Le temps est passé et Neymar a travaillé de son côté pour revenir le plus vite possible. Si le retour à la compétition du joueur du PSG n’est pas encore pour maintenant, cela se rapprocherait tout de même.

Présent pour le Real Madrid ?