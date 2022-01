Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce message fort sur la relation entre Lionel Messi et Sergio Ramos !

Publié le 13 janvier 2022 à 21h45 par T.M.

Depuis l’été, Sergio Ramos et Lionel Messi sont désormais coéquipiers au PSG. Pour autant, ce n’est pas pour cela que les deux anciens adversaires vont devenir de grands amis…

Durant le dernier mercato estival, le PSG a réussi le gros coup de s’offrir à la fois la star du FC Barcelone avec Lionel Messi, et celle du Real Madrid avec Sergio Ramos. Les deux étaient libres et ont donc posé leurs valises dans la capitale française. Ces dernières années, l’Argentin et l’Espagnol étaient donc habitués à s’affronter et se livrer d’intenses duels. Les voilà désormais du même côté avec le maillot du PSG. Un grand changement qui va forcément impacter leur précédente relation. Mais à en croire Guillem Balague, Messi et Ramos ne devraient pas pour autant devenir les meilleurs amis du monde.

« Si le respect sera toujours là… »