PSG - Malaise : Excellente nouvelle pour Lionel Messi !

Publié le 15 janvier 2022 à 9h45 par A.C.

Positif au Covid-19, Lionel Messi ne sera pas sur le terrain ce samedi avec le Paris Saint-Germain et ne devrait pas participer au prochain rassemblement de la sélection argentine.

Il ne manquait plus que ça ! Pas vraiment au mieux depuis son arrivée au Paris Saint-Germain cet été, Lionel Messi n’a toujours pas fait son retour en cette année 2022. Après avoir raté le 4e tour de Coupe de France face à Vannes (0-4) et la 20e journée de Ligue 1 avec le choc contre l’Olympique Lyonnais (1-1), le septuple Ballon d’Or ne sera pas là face au Stade Brestois, ce samedi. « Leo va mieux, il est encore sous contrôle du staff médical » a confié ce vendredi Mauricio Pochettino, en conférence de presse. « On espère le retrouver rapidement. On suit cela au jour le jour. On ne peut rien anticiper. On espère l’avoir très rapidement avec nous pour qu’il puisse s’entraîner avec le groupe ». Touché par le Covid-19, Messi a tout récemment expliqué sur Instagram avoir « quasiment récupéré » et on devrait donc bientôt le revoir sous le maillot du PSG.

Pas de rassemblent avec l’Argentine pour Messi