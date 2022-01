Foot - PSG

PSG - Malaise : Touché par le Covid, Lionel Messi donne de ses nouvelles !

Publié le 13 janvier 2022 à 19h30 par T.M.

Ayant contracté le coronavirus lors des fêtes de fin d’année qu’il a passées en Argentine, Lionel Messi tarde à faire son retour avec le PSG. Ce jeudi, La Pulga a donné quelques nouvelles concernant son état de santé.

Comme tous les clubs en Europe, le PSG n’échappe pas à la vague de coronavirus, qui fait d’autant plus d’absents à cause du variant Omicron. Ces derniers jours, les cas positifs se sont ainsi multipliés au sein du club de la capitale à l’instar de Layvin Kurzawa, Gianluigi Donnarumma, Thilo Kehrer ou encore Angel Di Maria. Lionel Messi n’a lui aussi pas échappé au coronavirus. Testé positif durant les fêtes de fin d’année, le septuple Ballon d’Or n’avait d’ailleurs pas pu être présent pour la reprise programmée par le PSG. Messi a alors attendu d’être négatif pour faire son grand retour en France et si La Pulga a retrouvé la capitale, Lionel Messi n’a toujours pas rejoué avec le PSG, ayant notamment manqué le choc face à l’OL. Avant cette rencontre, Pochettino expliquait d’ailleurs : « C'est un virus très étrange et on verra la situation chaque jour. Nous sommes une équipe qui teste les joueurs et qui suit les règles. On espère que l’évolution sera positive ». Et Lionel Messi devrait à nouveau être absent pour le match à venir en Ligue 1 face à Brest selon les différents échos.

« J’ai quasiment récupéré »