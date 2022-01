Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette terrible révélation sur la situation de Sergio Ramos...

Publié le 14 janvier 2022 à 23h45 par A.M.

Arrivé libre l'été dernier, Sergio Ramos joue peu au PSG ce qui créerait un malaise en interne comme l'explique Luis Fernandez qui assure de le défenseur espagnol vit mal la situation.

En fin de contrat avec le Real Madrid l'été dernier, Sergio Ramos a finalement rejoint le PSG où il a vécu une première partie de saison très compliquée, notamment marquée par ses pépins physiques. Au total, le défenseur espagnol n'a connu qu'une seul titularisation en Ligue 1 contre l'ASSE (3-1). Entré à la mi-temps contre Lorient (1-1), l'ancien capitaine merengue a été expulsé en fin de match ce qui lui a valu une suspension pour le match de Coupe de France contre Vannes où il aurait surement eu du temps de jeu. Au tour précédent, il avait disputé la première période, contre les amateurs de l'Entente Feignies Aulnoye FC.

«Ramos souffre»