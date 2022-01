Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino donne des nouvelles de Neymar et Messi !

Publié le 14 janvier 2022 à 14h10 par P.L.

Ce samedi, le PSG recevra Brest pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Et Mauricio Pochettino devrait une nouvelle fois se passer des services de Neymar et Lionel Messi. En conférence de presse, le technicien argentin a d'ailleurs donné des nouvelles des deux joueurs.

Ce samedi, le PSG recevra le Stade Brestois au Parc des Princes pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, Mauricio Pochettino ne devrait une nouvelle fois pas pouvoir compter sur Neymar et Lionel Messi. Le premier, gravement blessé en novembre dernier, poursuit son processus de récupération après être revenu à Paris suite à la trêve hivernale. L’autre, récemment touché par la Covid-19, devrait encore patienter quelques temps avant de faire son retour sur les terrains.

« Neymar continue son plan de récupération. Leo (Messi) va mieux »