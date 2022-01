Foot - PSG

PSG : Patrice Evra glisse un conseil surréaliste à Kylian Mbappé !

Publié le 13 janvier 2022 à 3h45 par A.M.

Invité à se prononcer sur Kylian Mbappé, Patrice Evra apprécierait que l'attaquant du PSG ait une personnalité un peu moins lisse.

Arrivé très jeune au PSG, Kylian Mbappé ne cesse de confirmer tout son talent et qu'il est bien le prodige attendu. Depuis ses débuts, le Bondynois est formaté pour devenir un champion tant d'un point de vue sportif que par le biais d'une communication parfaitement maitrisée. Entouré pas ses parents, omniprésents depuis ses débuts, Kylian Mbappé est toutefois trop lisse au goût de Patrice Evra.

«J'aimerais voir Kylian déraper»