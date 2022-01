Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino se fixe une date pour le retour de Neymar !

Publié le 15 janvier 2022 à 13h15 par A.C.

Comme souvent ces dernières saisons Neymar est absent pour le Paris Saint-Germain, mais pourrait bientôt être de retour avec les grands soirs européens qui s’approchent.

C’est une sorte de marronnier au Paris Saint-Germain. Depuis son arrivée en 2017, Neymar n’a jamais fait une saison pleine, ce qui commence d’ailleurs à agacer de plus en plus. Touché à la cheville le 28 novembre dernier face à l’ASSE (1-3), la star brésilienne a passé les vacances de fin d’année au Brésil et a d’ailleurs été autorisé par le PSG à prolonger son séjour et n’est que récemment revenu en France. Cette fois, Neymar devrait toutefois être bien présent pour les premiers grands rendez-vous de la saison, avec le huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid programmé pour le 15 février prochain.

Neymar aligné en Coupe de France face à Nice ?