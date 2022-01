Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo dans le feuilleton Dybala !

Publié le 18 janvier 2022 à 0h45 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, Paulo Dybala serait dans le viseur du PSG. Cependant, Leonardo pourrait rapidement se retrouver en difficulté face à la concurrence dans le dossier.

Afin de se renforcer en vue de la saison prochaine, le PSG pourrait bien une nouvelle fois se tourner vers le marché des agents libres. Depuis plusieurs mois maintenant, nombreux ont été les joueurs en fin de contrat en juin prochain qui ont été liés au club de la capitale. Franck Kessié, Marcelo Brozovic, Paul Pogba... Et récemment, le nom de Paulo Dybala se serait ajouté à cette longue liste. Pour le moment, l’Argentin n’a toujours pas prolongé avec la Juventus, même si les négociations seraient actuellement en cours. Toutefois, les Parisiens vont devoir faire face à une grande concurrence dans le dossier puisque des clubs comme l’Inter ou encore le FC Barcelone suivraient avec attention la situation de Paulo Dybala. D’ailleurs, Leonardo pourrait bien se retrouver rapidement en difficulté dans le dossier.

Le Barça et Tottenham comme options les plus viables en cas de départ de Dybala