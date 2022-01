Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Dybala relancé par une offre XXL ?

Publié le 17 janvier 2022 à 11h15 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG alors qu’il arrive en fin de contrat avec la Juventus Turin, Paulo Dybala a reçu une offre de contrat la part de l’Inter Milan qui semble déterminé à l’attirer libre l’été prochain.

« Tant de nouvelles sont sorties et tant de choses se sont produites que je préfère ne pas en parler. Le club a décidé que nous en parlerons entre février et mars. Je n'ai rien à prouver à personne. Je suis à la disposition de l'entraîneur et j'attendrai », confiait récemment Paulo Dybala au micro de Sky sur son avenir très incertain puisque l’attaquant argentin arrive en fin de contrat avec la Juventus Turin. Annoncé dans le viseur de plusieurs cadors tels que le PSG, Barcelone mais surtout l’Inter Milan, Dybala commence d’ailleurs à recevoir des offres pour quitter la Juve libre l’été prochain…

L’Inter s’active pour recruter Dybala