Mercato - ASSE : Une offre à 2M€ formulée pour un attaquant ?

Publié le 17 janvier 2022 à 23h30 par P.L.

Prêté à l'En Avant Guingamp l'été dernier, Charles Abi joue très peu en Ligue 2. Ainsi, il y a quelques jours, il était question d'un possible retour du joueur à l'ASSE. D'ailleurs, le club stéphanois aurait décliné une offre pour son attaquant de 21 ans.

Après avoir enregistré les arrivées de Bakary Sako, Sada Thioub, Paul Bernardoni et Joris Gnagnon, l’ASSE compterait toujours se renforcer cet hiver. Le club stéphanois chercherait notamment à recruter sur le plan offensif et pour se faire, il explorerait de nombreuses pistes. Récemment, il était question d’un intérêt pour Serhou Guirassy, plan B de Pascal Dupraz en cas d’échec avec Jean-Philippe Mateta, le dossier se révélant assez compliqué comme annoncé par le10sport.com puisque Crystal Palace souhaite d’abord trouver son remplaçant avant de s’en séparer. Mais juste avant l’ouverture du mercato hivernal, il était également question d’un possible retour de Charles Abi, qui joue très peu à l'En Avant Guingamp en Ligue 2.

L’ASSE a décliné une offre pour Charles Abi