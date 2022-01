Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau départ bouclé grâce à une vieille connaissance de Leonardo ?

Publié le 18 janvier 2022 à 7h15 par A.C.

Abdou Diallo pourrait être le prochain joueur à quitter le Paris Saint-Germain, avec un possible départ vers la Serie A.

Après Rafinha et Bandiougou Fadiga, c’est Kenny Nagera qui a quitté le Paris Saint-Germain en ce mercato hivernal. Il ne devrait pas être le dernier, puisque Leonardo semble déterminé à continuer son opération ménage et la liste des potentiels candidats au départ est longue. Abdou Diallo a été plusieurs fois utilisé par Mauricio Pochettino cette saison, mais le PSG ne devrait vraisemblablement pas le retenir et l’AC Milan négocierait pour l’avoir. Pour le moment les négociations semblent toutefois bloquer, puisque les Rossoneri ne proposeraient qu’un prêt avec option d’achat non obligatoire.

Maldini veut en parler avec Leonardo