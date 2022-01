Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi prêt à se tourner vers un coéquipier de Benedetto ?

Publié le 18 janvier 2022 à 7h00 par A.C.

Au FC Barcelone on cherche toujours un attaquant de pointe supplémentaire, même si Luuk de Jong a montré des belles choses récemment.

C’était déjà l’un des principaux chantiers du FC Barcelone et le départ surprise de Sergio Aguero n’a fait qu’aggraver les choses. Dès son arrivée au club, Xavi a rapidement l’importance de l’arrivée d’un attaquant de pointe supplémentaire, glissant notamment le nom d’Alvaro Morata. La piste menant à l’attaquant de l’Atlético de Madrid prêté à la Juventus semble pourtant être tombée à l’eau et le Barça s’efforce donc de trouver d’autres solutions, comme avec Anthony Martial de Manchester United. Mais la solution pourrait bien arriver de Liga...

Le Barça sur Lucas Boyé