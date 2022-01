Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez force une grosse vente à Madrid !

Publié le 18 janvier 2022 à 5h15 par T.M.

Entre le Real Madrid et Eden Hazard, le divorce se rapproche. Florentino Pérez ferait d’ailleurs tout pour se séparer de l’international belge.

Recruté par le Real Madrid en 2019 dans l’optique de faire oublier Cristiano Ronaldo, Eden Hazard s’avère aujourd’hui être un véritable flop. Miné par les pépins physiques, le Belge a très peu joué et quand il était sur le terrain, il a déçu. D’ailleurs, aujourd’hui, l’ancien de Chelsea n’est clairement plus l’un des premiers choix de Carlo Ancelotti. Ainsi, au Real Madrid, on voudrait mettre fin le plus rapidement possible à cette union et Florentino Pérez agirait d’ailleurs en conséquence.

Hazard est poussé au départ !

En se séparant d’Eden Hazard, le Real Madrid ferait rentrer des liquidités qui seront très importantes pour cet été en vue notamment de l’arrivée de Kylian Mbappé. Florentino Pérez voudrait donc mettre toutes les chances de son côtés pour vendre le Belge. Ainsi, comme l’a révélé Sacha Tavolieri, alors que le staff médicale de la Casa Blanca poussait pour une opération d’Eden Hazard, le président du Real Madrid se serait opposé à cette idée, préférant que le joueur d'Ancelotti joue afin qu’il se fasse voir et que cela facilite ainsi son départ. A voir si cela fonctionnera…