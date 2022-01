Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Hazard a pris une décision tonitruante pour son avenir !

Publié le 17 janvier 2022 à 9h30 par P.L.

Décevant depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard pourrait prochainement faire ses valises. Le joueur Belge aurait pris une grande décision pour son avenir et cela ne déplairait pas vraiment à Florentino Pérez.

Depuis son arrivée à l’été 2019 pour prendre la succession de Cristiano Ronaldo, parti un an plus tôt à la Juventus, Eden Hazard n’a jamais réellement répondu aux attentes placées en lui. Régulièrement sujet aux blessures, l’ailier de 31 ans a été indisponible pendant 430 jours au total jusqu’à présent, soit 61 matchs manqués avec le Real Madrid. Ses prestations sportives ne sont pas forcément de très bonne qualité non plus comparé au niveau qu’il affichait à Chelsea. De plus, Kylian Mbappé, qui se rapproche de plus en plus d’une arrivée au sein du club madrilène comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, pourrait bien rendre la situation d’Eden Hazard encore plus délicate. Par conséquent, l’international belge aurait pris une décision claire pour son avenir.

Hazard veut quitter le Real Madrid, Florentino Pérez veut qu’il joue pour le vendre