Mercato - Barcelone : Laporta prépare une opération XXL avec Dembélé !

Publié le 17 janvier 2022 à 19h00 par B.C.

Alors qu’Ousmane Dembélé n’est pas disposé à prolonger son bail, le FC Barcelone envisagerait d’envoyer son attaquant à Manchester United afin de mettre la main sur Anthony Martial.

Le point de non-retour semble avoir été atteint entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone. D’après la presse espagnole, l’international français refuse de prolonger son contrat et se dirige vers un départ libre à l’issue de la saison, un scénario que Joan Laporta souhaite éviter de connaître. En effet, le président du Barça envisagerait de se séparer de son joueur dès cet hiver afin de récupérer une indemnité de transfert, mais le club pourrait également tenter de mettre au point un échange avec Manchester United.

Vers un échange Dembélé-Martial ?