Mercato - ASSE : Dupraz en grande difficulté avec ce coup à l'étranger ?

Publié le 17 janvier 2022 à 23h00 par P.L.

Annoncé dans le viseur de l'ASSE, Julian Chabot ne manquerait pas de prétendants et pourrait entrevoir son avenir en Allemagne. Cologne poursuivrait toujours les négociations avec la Sampdoria et y verrait déjà plus clair dans le dossier.

Il y a quelques jours maintenant, Pascal Dupraz s’était montré très clair sur les nécessités de l’ASSE de recruter cet hiver afin de pouvoir jouer convenablement son maintien en Ligue 1. Et le nouvel entraîneur des Verts semble avoir été écouté par sa direction puisqu’en ce mois de janvier, le club stéphanois s’est considérablement renforcé avec des joueurs comme Bakary Sako, Sada Thioub, Paul Bernardoni ou encore Joris Gnagnon. Mais la lanterne rouge de Ligue 1 ne compterait pas s’arrêter là, d’autres joueurs étant encore liés à l’ASSE récemment. Si L’Equipe a annoncé un possible intérêt des Verts pour Eliaquim Mangala, libre depuis son départ du FC Valence, le club stéphanois serait également l’un des prétendants de Julian Chabot, défenseur central allemand évoluant à la Sampdoria. Toutefois, la direction de l’ASSE va devoir lutter dans ce dossier puisque de nombreux clubs, comme Cologne seraient également dessus.

Les négociations se poursuivent entre Cologne et la Sampdoria pour Chabot