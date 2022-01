Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup d’arrêt brutal pour Alvaro Gonzalez !

Publié le 17 janvier 2022 à 17h10 par A.C.

Alvaro Gonzalez pourrait bien quitter l’Olympique de Marseille cet hiver, avec des pistes en Ligue 1 comme à l’étranger.

Les arrivées de William Saliba et de Luan Peres lui ont été fatales. Considéré comme l’un des cadres du vestiaire, Alvaro Gonzalez ne l’est plus vraiment sur le terrain et Pablo Longoria aurait l’intention de le vendre. Il faut dire que le défenseur de l’Olympique de Marseille suscite un certain intérêt, avec notamment l’ASSE, le RC Strasbourg et les Girondins de Bordeaux en Ligue 1, mais également Osasuna et le FC Valence en Espagne. Cette dernière piste semble d’ailleurs plaire à Alvaro Gonzalez, qui pourrait donc retrouver la Liga après avoir quitté Villarreal pour rejoindre l’OM en juillet 2020.

Bordalas pas vraiment d’accord pour Alvaro Gonzalez