Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 18 janvier 2022 à 12h45 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OM en juin prochain, Boubacar Kamara n’entend pas attendre cette échéance et privilégie l’idée d’un départ dès cet hiver selon la presse italienne.

Boubacar Kamara et l’OM, ça sent la fin ! Le milieu défensif de 22 ans, pur produit du centre de formation phocéen, arrivera au terme de son contrat à l’issue de la saison, et une prolongation de dernière minute ne semble pas du tout à l’ordre du jour pour Kamara. L’OM a les mains liées sur le plan financier et ne sera pas en mesure de satisfaire les demandes de son protégé, qui pourrait d’ailleurs partir avant la fin de son contrat…

Kamara veut bouger cet hiver !