Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un très joli coup en Ligue 2 !

Publié le 18 janvier 2022 à 11h45 par A.M.

Toujours en quête de jolis coups sur le marché, Pablo Longoria ciblerait Isaak Touré (18 ans) qui s'impose comme un grand espoir au poste de défenseur central avec Le Havre.

Depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria cherche à flairer les bonnes affaires et souhaite notamment attirer les talents de demain. Pour cela, le président olympien scrute notamment la Ligue 2 à l'affût d'un joli coup, et plus particulièrement dans le secteur défensif compte tenu du fait que Boubacar Kamara ne devrait pas prolonger son contrat qui s'achève en juin prochain et qu'il sera difficile de conserver William Saliba dont le prêt ne s'accompagne pas d'une option d'achat.

Isaak Touré dans le viseur de l'OM ?