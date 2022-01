Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara fixe ses conditions pour son avenir

Publié le 18 janvier 2022 à 7h45 par A.C.

En fin de contrat avec l’OM, Boubacar Kamara semble se rapprocher doucement mais surement de l’AS Roma.

A l’Olympique de Marseille on craint un départ à la fin de son contrat... mais Pablo Longoria ne semble pas vouloir attendre jusque-là ! Devant l’impossibilité de prolonger Boubacar Kamara, le président de l’OM aurait décidé de le vendre dès cet hiver et une piste semble se concrétiser avec l’AS Roma. Après avoir accueilli Sergio Oliveira en prêt, José Mourinho souhaiterait se tourner vers le joueur de l’OM et avec le départ prochain d’Amadou Diawara vers le FC Valence, les choses pourraient s’accélérer.

Kamara veut un contrat de cinq ans