Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria voit enfin le bout du tunnel avec Kamara !

Publié le 18 janvier 2022 à 0h15 par A.C.

Ça pourrait s’accélérer autour de Boubacar Kamara, enfin de contrat avec l’OM et annoncé proche d’un départ.

C’est une décision forte, mais nécessaire. Devant les multiples refus de Boubacar Kamara de prolonger son contrat, Pablo Longoria se voit dans l’obligation de le vendre avant la fin du mercato hivernal, afin d’assurer un minimum d’argent à l’Olympique de Marseille. Ça tombe bien, José Mourinho aimerait l’attirer à l’AS Roma, mais pour le moment tout tournerait autour d’un autre joueur : Amadou Diawara. Seul le départ de ce dernier pourrait débloquer les choses, avec la Roma qui se tournerait donc directement vers Kamara et l’OM, avec les relations semblent très bonnes.

Diawara sur le point de quitter Rome ?