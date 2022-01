Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un nouveau message clair pour Kamara !

Publié le 17 janvier 2022 à 19h10 par A.C.

Le directeur sportif Tiago Pinto s’est exprimé au sujet de la suite du mercato hivernal de l’AS Roma, avec notamment un intérêt prononcé pour Boubacar Kamara, dont le contrat se termine en juin prochain.

C’est un dossier des plus délicats. Face au danger de le perdre à la fin de son contrat, Pablo Longoria souhaiterait vendre Boubacar Kamara au cours de ce mercato hivernal. Or, les choses ne semblent pas être faciles pour le président de l’Olympique de Marseille ! En effet, si l’AS Roma semble très intéressée et que des discussions auraient été ouvertes, la somme même minime demandée par Longoria bloquerait les choses. La presse italienne a d’ailleurs récemment annoncé que seul un départ d’Amadou Diawara cet hiver pourrait véritablement relancer la piste menant au défenseur ou milieu de l’OM.

« Dans le mercato d’hiver, il faut agri tout de suite. Tu ne peux pas attendre, sinon tu perds du temps »