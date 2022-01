Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est imminent pour Dario Benedetto !

Publié le 17 janvier 2022 à 18h30 par A.C.

Actuellement prêté à Elche, Dario Benedetto pourrait définitivement quitter l’Olympique de Marseille pour retrouver Boca Juniors.

On pensait que l’arrivée de Jorge Sampaoli était une excellente nouvelle pour Dario Benedetto. A l'époque où il dirigeait l’Argentine, le technicien de 61 ans semblait beaucoup miser sur l’attaquant... qui n’a finalement pas eu de place à l’Olympique de Marseille. Ainsi l’été dernier il a été prêté à Elche, mais pourrait à nouveau changer de club ! « Il pourrait partir bientôt » a récemment avoué Francisco Rodriguez, entraineur de l’actuel 15e de Liga. « Il a été honnête avec l'équipe sur sa situation ». Benedetto serait en effet proche d’un retour à Boca Juniors, club duquel il a porté les couleurs pendant plusieurs années avant de tenter l’aventure à l’OM. L’Équipe annonce que Pablo Longoria travaillerait d’arrache-pied pour trouver une issue à ce dossier, qui pourrait rapporter entre 3 et 4M€ aux Marseillais, qui ont récemment vu débarquer Cédric Bakambu.

« Les négociations pour Dario Benedetto sont très avancées »