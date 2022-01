Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto va débloquer l'arrivée d'une autre recrue à Marseille !

Publié le 13 janvier 2022 à 14h15 par A.M. mis à jour le 13 janvier 2022 à 14h17

Confronté à des finances délicates, l'OM doit dégraisser avant de se renforcer. Dans cette optique, le départ de Dario Benedetto pourrait faciliter l'arrivée de Sead Kolasinac.

Ces derniers jours, Jorge Sampaoli se confiait sur le dilemme qui frappe l'OM durant le mercato d'hiver : « Le club est dans une situation économique compliquée qui complique l'arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l'arrivée d'un nouveau joueur. Il n'a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur ». Et c'est confirmé, le club phocéen doit bien dégraisser avant d'être en mesure de se renforcer.

Après le départ de Benedetto, l'OM va accélérer pour Kolasinac