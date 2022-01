Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria tient sa vente hivernale !

Publié le 13 janvier 2022 à 6h00 par Th.B.

Alors qu’il n’était question que d’un prêt jusqu’à peu, Dario Benedetto pourrait définitivement quitter l’OM pour signer à Boca Juniors cet hiver.

À la dernière intersaison, Pablo Longoria parvenait à envoyer Dario Benedetto en prêt pour l’intégralité de l’exercice du côté d’Elche, l’attaquant argentin n’ayant pas les faveurs de Jorge Sampaoli à l’OM. Cependant, après seulement six mois en Espagne, l’aventure ibérique de Benedetto pourrait prendre fin et déboucher sur un retour triomphant à Boca Juniors, club qu’il a quitté en 2019 pour signer à l’OM. Et le président Pablo Longoria s’y retrouverait même sur le plan économique.

Un transfert à Boca Juniors pour les deux prochaines saisons et demi pour Benedetto ?