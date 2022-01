Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La tendance se confirme pour ce gros départ !

Publié le 13 janvier 2022 à 1h00 par Th.B.

Bien que les options semblent être multiples pour Pablo Longoria en ce qui concerne le départ de Duje Caleta-Car, le président de l’OM pourrait bien avoir une ouverture du côté de Wolverhampton.

Depuis la dernière intersaison, le départ de Duje Caleta-Car semble être une des principales préoccupations de Pablo Longoria. Et avant la clôture du mercato hivernal, le président de l’OM pourrait bien trouver un terrain d’entente avec un des clubs intéressés par l’international croate. D’autant plus que malgré son temps de jeu moins important que par le passé à l’OM, Caleta-Car conserverait une belle cote sur le marché. En attestent les intérêts de Valence, de West Ham ou encore de Wolverhampton comme La Provence le confiait dernièrement.

Wolverhampton songerait entre autres à Caleta-Car pour cet hiver !