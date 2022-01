Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour un dossier chaud de Leonardo !

Publié le 13 janvier 2022 à 0h45 par Th.B.

Alors que le Milan AC semblerait une nouvelle fois avoir relégué le dossier Abdou Diallo au second plan pour se focaliser sur la piste Eric Bailly, le défenseur de Manchester United ne devrait pas quitter les Red Devils cet hiver en prêt. L’occasion pour Leonardo de se débarrasser de Diallo en l’envoyant en Lombardie ?

Chaque jour, le feuilleton Abdou Diallo semble prendre une nouvelle tournure. De par sa polyvalence, le défenseur central de formation qui a régulièrement évolué dans le couloir gauche de la défense de Mauricio Pochettino aurait la cote sur le marché. Du côté du Milan AC, on se serait dernièrement intéressé à son profil avant de privilégier des pistes menant à Sven Botman et plus récemment à Eric Bailly. C’est en effet ce que la Gazzetta dello Sport et le journaliste Fabrizio Romano ont tour à tour confié ce mercredi. Cependant, la piste menant au défenseur de Manchester United ne devrait mener à rien.

Bailly ne quittera pas Manchester cet hiver, la chance du PSG pour Diallo au Milan AC ?