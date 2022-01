Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une surprenante ouverture pour le remplaçant de Mbappé ?

Publié le 12 janvier 2022 à 23h15 par Th.B.

Alors que le PSG garderait un oeil sur le dossier Marcus Rashford en cas de départ de Kylian Mbappé à la prochaine intersaison, la continuité de l’international anglais à Manchester United ne serait pas une certitude à l’instant T. Explications.

À l’occasion du prochain mercato estival, le PSG pourrait être contraint de trouver un successeur à Kylian Mbappé, son contrat envers le club de la capitale prenant fin en juin 2022. Comme le10sport.com vous l’a confié en août dernier, Leonardo et la direction du PSG se penchaient déjà sur deux dossiers : Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski. Cependant, une tout autre option serait prise en considération du côté du comité de direction et du staff technique du PSG. En effet, le profil de Marcus Rashford serait apprécié au Paris Saint-Germain.

Des doutes à Manchester pour l’avenir de Rashford ?