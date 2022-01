Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria n’est pas à l’abri d’une surprise pour Kamara !

Publié le 18 janvier 2022 à 1h45 par A.C.

Poussé vers la sortie à l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara pourrait rebondit du côté de l’AS Roma, où José Mourinho l’attendrait les bras ouverts.

Très important dans le dispositif de Jorge Sampaoli et pur produit du centre de formation, Boubacar Kamara devrait quitter l’Olympique de Marseille cet hiver. C’est en tout cas ce que souhaiterait Pablo Longoria, puisque le contrat du joueur de 22 ans se termine dans seulement quelques mois et il ne semble pas vouloir prolonger. Son nom a été lié à plusieurs clubs étrangers, mais c’est l’AS Roma qui semble tenir la corde actuellement, puisque Tiago Pinto souhaiterait absolument offrir Kamara à José Mourinho. En Italie on explique d’ailleurs qu’un accord pourrait rapidement être trouvé avec l’OM.

Diawara pourrait tout faire capoter