Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir d'une pépite de Xavi totalement relancé ?

Publié le 18 janvier 2022 à 12h00 par B.L.

Alors que le FC Barcelone chercherait à recruter un latéral gauche, Alex Balde, doublure de Jordi Alba jusqu'à présent, pourrait être prêté par le Barça lors du mercato hivernal.

Le FC Barcelone est sur tous les fronts cet hiver. Après s'être attaché les services de Dani Alves et de Ferran Torres, Xavi aurait d'autres idées en tête pour renforcer son effectif. Lundi, le journaliste Gerard Romero dévoilait sur Twitch que le Barça serait en quête d'un latéral gauche. Ainsi, en plus de Nicolas Tagliafico, également ciblé par l'OM, les Blaugrana s'intéresseraient à Alex Sandro, Raphaël Guerreiro, Alex Telles et Alfonso Pedraza. Par conséquent, une éventuelle arrivée à ce poste pourrait pousser une jeune pousse de la Masia vers un départ...

Le Barça pourrait prêter Alex Balde