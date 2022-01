Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Excellente nouvelle pour la grande priorité de Sampaoli !

Publié le 17 janvier 2022 à 16h10 par G.d.S.S.

En quête d’un profil au poste de latéral gauche à l’OM, Jorge Sampaoli voudrait boucler au plus vite l’arrivée de Nicolas Tagliafico. Et l’Ajax Amsterdam serait finalement disposée à négocier l’idée d’un prêt dans ce dossier.

« Nous cherchons un joueur avec un profil d'axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d'un latéral plus offensif. On s'est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité », avait clairement indiqué Jorge Sampaoli début janvier en conférence de presse sur ses grandes priorités du mercato hivernal pour remplacer Jordan Amavi, prêté avec option d’achat par l’OM à l’OGC Nice. Rapidement, la piste menant à Nicolas Tagliafico (29 ans, Ajax Amsterdam) a fait son apparition, et Sampaoli pourrait rapidement avancer sur ce dossier malgré les moyens financiers limités de l’OM.

L’Ajax ok pour un prêt de Tagliafico ?