Mercato - PSG : Leonardo proche de boucler un nouveau départ ?

Publié le 18 janvier 2022 à 10h45 par A.M.

Priorité de l'hiver au PSG, le dégraissage se poursuit avec la possibilité de voir Sergio Rico rejoindre la Liga sous la forme d'un prêt.

Depuis l'ouverture du mercato, la priorité du PSG est de dégraisser. Dans cette optique, trois joueurs ont quitté le club pour le moment. Rafinha a été prêté à la Real Sociedad sans option d'achat tandis que Bandiougou Fadiga a été transféré à l'Olympiakos. Enfin, en échec à Bastia, Kenny Nagera va rebondir du côté d'Avranches, toujours en prêt. Mais Leonardo ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et le prochain sur la liste n'est autre que Sergio Rico.

Sergio Rico entre Majorque et Osasuna ?