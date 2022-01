Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est confirmé pour la prochaine vente de Longoria !

Publié le 18 janvier 2022 à 8h30 par B.L.

Prêté à Elche l'été dernier par l'OM, Dario Benedetto va changer de club dès cet hiver. Le buteur argentin est sur le point d'être définitivement vendu à Boca Juniors.

Dario Benedetto ne devrait pas s'éterniser à Elche. Prêté avec option d'achat par l'OM au club de Liga l'été dernier, le buteur de 31 ans n'a pas répondu aux attentes placées en lui en Espagne. En difficulté, l'Argentin aurait dernièrement poussé en coulisses afin de faire son retour à Boca Juniors, où il a évolué entre 2016 et 2019. Et après plusieurs jours de négociations, Dario Benedetto serait proche d'arriver à ses fins.

L'OM d'accord avec Boca Juniors, Benedetto attendu jeudi en Argentine